Napoli: cinque "zone rosse" tra cui Porta Capuana Sicurezza e ordine pubblico

La Prefettura di Napoli istituisce 5 nuove “zone rosse”, tra cui Porta Capuana, per contrastare microcriminalità e degrado urbano, garantendo maggiore sicurezza ai cittadini, specialmente dopo l'episodio della ragazza violentata.

L’iniziativa rientra in un piano straordinario volto a contrastare fenomeni criminali e degrado urbano, attraverso un rafforzamento della presenza delle Forze dell’ordine e una maggiore allocazione di risorse economiche e personale.

Obiettivi delle nuove zone rosse

Secondo la Prefettura, le misure di intervento eccezionali e temporanee sono necessarie perché, nonostante i dispositivi ordinari di controllo del territorio, persistono criticità di sicurezza e tutela dell’ordine pubblico.

Le principali finalità includono:

Ridurre fenomeni di microcriminalità e degrado urbano.

Garantire la vivibilità delle aree urbane e la fruizione pacifica degli spazi pubblici.

Assicurare l’accesso sicuro alle infrastrutture di trasporto e ai servizi della città.

Porta Capuana tra le aree interessate

Tra le cinque nuove zone rosse, Porta Capuana rappresenta un’area strategica per il controllo del territorio, grazie alla sua rilevanza storica e al transito giornaliero di cittadini e turisti.

Il rafforzamento delle misure in quest’area permetterà un intervento più incisivo contro attività illecite, garantendo maggiore sicurezza e ordine per chi vive, lavora o transita nel quartiere.

Manfredi chiede maggiore sforzo dello Stato per la sicurezza urbana

Il sindaco di Napoli e presidente ANCI, Gaetano Manfredi, ha commentato l’episodio di violenza avvenuto tra sabato e domenica nella zona di Porta Capuana, definendolo “gravissimo”.

Manfredi ha evidenziato la necessità di rafforzare il presidio notturno delle forze dell’ordine, sottolineando che:

“Noi per la nostra competenza siamo sempre intervenuti, ma serve uno sforzo dello Stato e del Governo per garantire un presidio ancora più forte”.

Coordinamento tra le Forze dell’ordine

Il progetto prevede una stretta collaborazione tra tutte le Forze dell’ordine, con un impiego straordinario di personale e mezzi, al di là delle capacità ordinarie.

La Prefettura sottolinea che queste azioni mirano a rispondere immediatamente alle esigenze dei cittadini, assicurando: protezione delle persone e dei beni; miglioramento della qualità della vita urbana; prevenzione di episodi di criminalità e degrado diffuso.