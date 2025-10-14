Napoli: Prefettura, oltre 1,8 mln per vittime estorsione nel 2025 A rendere noti i dati il prefetto Michele Di Bari

Nel 2025 il Comitato di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura presieduto dal prefetto Maria Grazia Nicolò ha deliberato, per l’area metropolitana di Napoli, la concessione di elargizioni per un importo complessivo di 1.883.661,30 euro a favore delle vittime di estorsione e di 148.107,33 euro a favore delle vittime di usura, le cui istanze sono state presentante alla Prefettura di Napoli. A rendere noti i dati è il prefetto di Napoli, Michele Di Bari.

In particolare, i benefici deliberati hanno riguardato in prevalenza istanze di recente presentazione, "segno - sottolinea una nota della Prefettura - dell’efficacia e della tempestività dell’azione amministrativa e del costante impegno istituzionale nel sostenere chi ha avuto il coraggio di denunciare. La complessa e articolata attività istruttoria, che coinvolge diversi organismi istituzionali e si conclude con il dettagliato rapporto del Prefetto e la successiva deliberazione del Comitato, rappresenta un momento essenziale del percorso di sostegno alle vittime, consentendo loro di beneficiare di un importante aiuto economico da parte dello Stato, finalizzato a un più rapido reinserimento nell’economia legale".