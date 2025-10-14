Camaldoli, dovrà scontare oltre 4 anni di reclusione: arrestato Eseguito un provvedimento di determinazione pene concorrenti.

La polizia ha arrestato un 51enne napoletano in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti.

I falchi della squadra mobile hanno eseguito nei confronti dell'uomo il provvedimento, emesso dalla procura generale della repubblica presso la corte d’appello di Ancona ufficio esecuzioni penali, secondo il quale, l'uomo dovrà espiare la pena di 4 anni, 9 mesi e 20 giorni di reclusione per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, evasione ed estorsione, reati commessi a Brescia, Caivano e Castel di Lama