Napoli: 15enne accoltellato fuori dalla scuola, è in ospedale Sull'accaduto indagano i carabinieri

I carabinieri della Compagnia Centro sono intervenuti, questo pomeriggio, all'ospedale Pellegrini di Napoli per un 15enne ferito da arma da taglio. Dalle prime informazioni raccolte, spiega l'Arma in una nota, "il minore sarebbe stato aggredito da un gruppo di coetanei all'uscita di scuola. Durante la discussione nata per motivi ancora da accertare, sarebbe stato colpito ripetutamente al fianco con un coltello". Il 15enne non è in pericolo di vita e per lui i sanitari hanno refertato 10 giorni di prognosi. Sull'accaduto indagano i carabinieri.

Secondo quanto raccolto finora, il minorenne e' stato aggredito da un gruppo di coetanei all'esterno dell'istituto superiore "Alfonso Casanova" in via San Sebastiano, nella zona dei Decumani.