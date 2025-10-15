Coltello nascosto nei bagni di scuola, scatta il sequestro Ancora un'arma trovata nei luoghi educativi

Ieri mattina a Napoli i carabinieri della stazione del quartiere Marianella sono intervenuti su segnalazione del corpo docente nell'istituto comprensivo 35esimo Scudillo Carafa Salvemini nella zona dei Colli Aminei. Poco prima una professoressa aveva notato uno strano movimento di alunni all'interno dei bagni maschili. La docente ha quindi ispezionato i locali e ha trovato, all'interno di una cassetta per wc, un coltello lungo complessivamente 19,5 centimetri. I carabinieri hanno sequestrato l'arma.