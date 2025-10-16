Spaccio al Rione Traiano, pusher in manette: sequestrati hashish e marijuana L'uomo è stato sorpreso dalla Guardia di finanza

La Guardia di finanza di Napoli ha sequestrato oltre 300 grammi di hashish e marijuana e arrestato un cittadino italiano. In azione i "baschi verdi" che, durante un controllo nei pressi di una piazza di spaccio al Rione Traiano a Soccavo, hanno fermato un uomo in auto.

All'interno c'era un panetto di hashish di circa 100 grammi ed un coltello con una lama di 8 centimetri.

Nella successiva perquisizione domiciliare a casa dell'indagato, a Pozzuoli, le fiamme gialle hanno rinvenuto altri 233 grammi di marijuana e un bilancino di precisione.

L'uomo è stato arrestato e condotto in carcere a Poggioreale.