Napoli: sequestrate 31 e-bike illegali durante controlli dei Carabinieri 134 sanzioni al codice della strada

I Carabinieri di Napoli hanno intensificato i controlli su strada e, a Boscoreale, hanno sequestrato 31 e-bike illegali, elevando un totale di 134 sanzioni al codice della strada per un importo complessivo di 213mila euro.

Le violazioni riscontrate

Tra le principali infrazioni rilevate:

Mancata copertura assicurativa

Guida senza casco

Omessa immatricolazione dei veicoli

Alcune delle e-bike controllate erano modificate con manetta per l’accelerazione, mentre altre raggiungevano velocità vicine agli 80 km/h, molto superiori ai limiti previsti per i mezzi elettrici legali.

Sicurezza e rispetto del codice della strada

L’operazione dei Carabinieri rientra nelle iniziative per tutelare la sicurezza stradale e contrastare l’uso improprio dei mezzi elettrici, che negli ultimi anni sono sempre più diffusi in città.

Secondo le forze dell’ordine, il corretto utilizzo delle e-bike è fondamentale per prevenire incidenti e garantire la sicurezza sia dei conducenti sia dei pedoni.