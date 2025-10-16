Finanza Napoli, emozione per la consacrazione della cappella alla "Zanzur" La cerimonia religiosa con i vertici delle fiamme gialle dopo i lavori di ristrutturazione

Significativa giornata di fede alla Caserma Zanzur, sede del Comando Regionale Campania, con la celebrazione della Santa Messa di dedicazione del nuovo altare e della chiesa, presieduta dall’arcivescovo ordinario militare per l’Italia, monsignor Gian Franco Saba.

La cappella, benedetta il 22 dicembre del 1984 dal cardinale Corrado Ursi, arcivescovo di Napoli, in quell’occasione intitolata a San Matteo, patrono del Corpo, è stata recentemente interessata da un percorso di restauro ed adeguamento liturgico. Il cuore dell’intervento è stato l’altare, che si staglia al centro dell’aula liturgica come “pietra viva, angolare”.

Le sue linee si intrecciano idealmente con la chiesa: è come se l’altare sostenesse, simbolicamente e fisicamente, tutta l’architettura, perché attorno ad esso si raccoglie la comunità e in esso si compie il Mistero Pasquale. Decorato con la ricchezza di marmi policromi che richiamano la gloria divina, esso è segno visibile della presenza del Cristo Risorto in mezzo al suo popolo. All’interno contiene il cosiddetto “sepolcretto” per la custodia del reliquiario con le reliquie “ex ossibus” di San Matteo Apostolo ed Evangelista, patrono della Guardia di Finanza, e del Beato Giuseppe Puglisi, sacerdote palermitano che ha dedicato e offerto la propria esistenza e il suo ministero sacerdotale per sottrarre i giovani alla mafia ed educarne le coscienze alla legalità ed al bene comune.

Presenti alla celebrazione, il generale Francesco Greco, comandante del Comando Interregionale per l’Italia Meridionale, il generale Alessandro Barbera, comandante del Comando Regionale Campania, una significativa rappresentanza del personale del Corpo e dell’ANFI di Napoli. Hanno concelebrato con l’arcivescovo, don Claudio Mancusi, cappellano del comando regionale Campania, monsignor Nino Romano, vicario episcopale per la GdF e cappellano del comando generale, don Antonino Pozzo, cappellano del comando regionale Sicilia, e don Giovanni Tanca, segretario particolare dell’Ordinario militare oltre alle massime autorità civili e militari alla sede di Napoli.

Il rito liturgico di dedicazione della chiesa, ricco di simbolismi teologici, è iniziato con il solenne ingresso e l’aspersione dell’acqua benedetta dal vescovo sul popolo, sulle pareti e sull’altare, a sottolineare che la comunità è tempio spirituale. È poi seguita la liturgia della Parola con l’omelia dell’arcivescovo. Il momento centrale è stato il rito di dedicazione dell’altare e della chiesa, con l’invocazione dei santi e la grande Preghiera di dedicazione, che consacra in perpetuo l’altare a Dio chiedendone la benedizione. Sono stati celebrati i riti della deposizione delle reliquie, dell’unzione dell’altare e delle pareti, dell’incensazione e della successiva copertura e illuminazione dell’altare e dell’aula liturgica. La celebrazione si è conclusa con l’Eucaristia e la lettura del decreto canonico di dedicazione, firmato dall’ordinario militare, dai comandanti Interregionale e Regionale e dal cappellano militare. Il comandante Interregionale ha ringraziato l’arcivescovo, sottolineando che restaurare uno spazio sacro è un gesto di cura, memoria e fede, un dono delle Fiamme Gialle della Campania al loro patrono San Matteo.