Donna cade dal terrazzo a Napoli: muore dopo volo di 20 metri Indagini in corso per fare piena luce sulla tragedia

Tragico episodio nel centro storico di Napoli. Una donna è morta dopo essere caduta dal terrazzo di un palazzo in vico delle Nocelle, poco distante da via Salvator Rosa. Secondo le prime informazioni, il volo sarebbe stato di circa 20 metri.

Intervento di polizia e 118

L’incidente è avvenuto attorno alle ore 13:00 di oggi, giovedì 16 ottobre, nella parte finale del vicolo che sfocia su una strada principale. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della Polizia di Stato e il personale sanitario con un’auto-ambulanza del 118 dell’Asl Napoli 1 Centro.

La strada è stata chiusa per permettere i rilievi del caso. Purtroppo, il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso della donna.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine stanno eseguendo i rilievi e acquisendo le prime testimonianze dei residenti. È stato contattato anche il pm di turno per coordinare le indagini. Al momento, non è chiaro se si tratti di un gesto volontario o di un tragico incidente.

Saranno valutate anche eventuali immagini provenienti da telecamere di videosorveglianza nella zona per chiarire l’esatta dinamica della caduta.

Contesto e zona dell’incidente

Vico delle Nocelle collega via Imbriani a via Salvator Rosa ed è una zona prevalentemente residenziale nel centro storico di Napoli. Il corpo della donna sarebbe caduto davanti a un’auto nei pressi di un condominio, sottolineando la tragicità dell’evento.

Le indagini proseguono per ricostruire con precisione quanto accaduto e determinare le responsabilità.