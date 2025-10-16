Napoli, piazza San Francesco a Capuana: sorpreso con la droga e arrestato Manette ai polsi di un 31enne

La polizia ha arrestato un 31enne senegalese, irregolare sul territorio nazionale, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Cesare Rosaroll hanno notato un giovane che, con fare guardingo, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad un soggetto che si è poi allontanato frettolosamente.

I poliziotti, intervenuti tempestivamente per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato, con non poche difficoltà, il prevenuto trovandolo in possesso di 3 involucri di crack, uno di cocaina e di 80 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.