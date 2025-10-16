Ancora donne vittime di violenza: muore 60enne colpita con una mazzuola

E’ morta dopo due mesi d’agonia in ospedale Olena, la 60enne di origini ucraine aggredita brutalmente dal marito lo scorso 6 agosto a Somma Vesuviana, nel napoletano.
Ricoverata al Camaldoli Hospital, non ce l’ha fatta: così come ricostruito dai carabinieri, la donna era stata colpita con una mazzuola da carpentiere dal marito 70enne, al culmine di una lite.
L’uomo confessò dopo un lungo interrogatorio, per poi essere trasferito in carcere. Nei suoi confronti la Procura di Nola ha formalizzato l’accusa di omicidio.