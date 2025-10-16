Giovani studenti a lezione di sicurezza ferroviaria in Campania Riparte da Ercolano "Train… to be cool"

Riparte da Ercolano “Train… to be cool”, il progetto didattico-educativo della Polizia Ferroviaria che ha come obiettivo principale quello di sensibilizzare gli studenti sui rischi, spesso sottovalutati o del tutto sconosciuti, che si possono incontrare in stazione o a bordo di un treno, promuovendo nel contempo una cultura della legalità e del rispetto delle regole in ambito ferroviario.

Il primo incontro del nuovo anno scolastico 2025/2026 si è tenuto presso l’Istituto Superiore Tilgher di Ercolano dove oltre 100 studenti delle classi terze e quarte hanno partecipato con attenzione ed entusiasmo ad una lezione interattiva tenuta dagli operatori della Polizia Ferroviaria di Napoli.

I ragazzi sono stati guidati dagli operatori della polizia di stato in un percorso di consapevolezza sui pericoli legati a comportamenti scorretti o imprudenti in stazione o lungo i binari.

Il progetto “Train … to be cool” è importantissimo per la prevenzione dei comportamenti scorretti, in quanto l’informazione rappresenta uno strumento efficace per costruire una nuova consapevolezza nei ragazzi.

Anche per questo anno scolastico, “Train… to be cool” toccherà numerosi istituti scolastici della regione Campania, coinvolgendo migliaia di studenti. A guidare gli incontri saranno, come sempre, i trainer specializzati della Polizia Ferroviaria, che metteranno a disposizione la loro esperienza per fornire strumenti utili a riconoscere i pericoli e affrontare in sicurezza ogni fase del viaggio in treno.