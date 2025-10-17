Alla guida di una moto, sfreccia tra i vicoli dei Decumani: denunciato il padre

Il ragazzino è stato bloccato dalla Guardia di finanza

alla guida di una moto sfreccia tra i vicoli dei decumani denunciato il padre
Napoli.  

Sfreccia con una mini moto, non omologata per la circolazione stradale, tra le vie dei Decumani, mettendo in pericolo se stesso ed i cittadini.

I finanzieri del gruppo Pronto Impiego hanno bloccato il mezzo a due ruote - con motore a scoppio, cilindrata 110 cc - alla cui guida c'era un ragazzino di appena 13 anni.

Il padre è stato denunciato per abbandono di minore: nei suoi confronti anche le contestazioni per le violazioni al codice della strada commesse dal figlio, tra cui guida senza casco e mancanza di assicurazione.

Il mezzo è stato sequestrato.

 

Ultime Notizie