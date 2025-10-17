Alla guida di una moto, sfreccia tra i vicoli dei Decumani: denunciato il padre

Sfreccia con una mini moto, non omologata per la circolazione stradale, tra le vie dei Decumani, mettendo in pericolo se stesso ed i cittadini.
I finanzieri del gruppo Pronto Impiego hanno bloccato il mezzo a due ruote - con motore a scoppio, cilindrata 110 cc - alla cui guida c'era un ragazzino di appena 13 anni.
Il padre è stato denunciato per abbandono di minore: nei suoi confronti anche le contestazioni per le violazioni al codice della strada commesse dal figlio, tra cui guida senza casco e mancanza di assicurazione.
Il mezzo è stato sequestrato.