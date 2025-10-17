Rubavano farmaci salvavita negli ospedali: preso il complice La Polizia ha arrestato un 54enne campano pluripregiudicato

Dopo l'arresto avvenuto il 4 aprile scorso di un uomo di 57 anni sono proseguite le indagini della Polizia di Stato relative ai furti di farmaci salvavita occorsi all'ospedale "Santa Rosa" di Viterbo il 3 agosto e l'8 settembre 2023 per un valore, rispettivamente, di 273mila e 221mila euro. Il 15 ottobre, a Napoli, personale delle Squadre Mobili di Viterbo e Napoli ha dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Viterbo, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un secondo indagato, un 54enne campano pluripregiudicato, ritenuto responsabile dei furti.

In entrambi gli episodi gli autori, travisati con guanti, cappellini e mascherine, facevano accesso infrangendo una finestra del nosocomio ed asportando la refurtiva. Al momento dell'apertura della farmacia, il personale ospedaliero si avvedeva del furto realizzato durante l'orario di chiusura notturno