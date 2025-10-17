Aggredisce poliziotti a Napoli, 35enne arrestato a Porta Capuana Continua l'attività di controlli sul territorio

La Polizia di Stato di Napoli ha arrestato ieri sera a Porta Capuana un 35enne gambiano, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni aggravate e resistenza a Pubblico Ufficiale. L'uomo è stato anche denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere e per inottemperanza al decreto di espulsione.

Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, di servizio in piazza San Francesco di Paola, arco di Porta Capuana, sono stati avvicinati da una persona che ha riferito di essere stata minacciata e inseguita da un uomo, poco dopo rintracciato dai poliziotti. L'uomo ha però è andato in escandescenza: ha aggredito gli agenti con calci e pugni fino a quando, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato. il 35enne è stato trovato in possesso di un coltello e di 41 pillole di un farmaco sedativo. Al termine degli accertamenti è emerso che l'uomo era destinatario di un decreto di espulsione.