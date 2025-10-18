Napoli, rione Traiano al setaccio: quattro denunce e un arresto Rimosso vasto impianto di videosorveglianza per monitorare l'arrivo delle forze dell'ordine

Servizio straordinario nel rione Traiano. I carabinieri della compagnia di Bagnoli hanno presidiato il quartiere, con la preziosa collaborazione di vigili del fuoco e personale Enel.



Denunciati un 26enne, un 42enne e un 59enne per furto di energia elettrica e violazione di sigilli. Sorpresi in un locale sequestrato perché utilizzato come piazza di spaccio, avevano collegato l’impianto elettrico direttamente alla rete madre, senza il filtro di un contatore.



Nei guai anche un 33enne, risponderà di spaccio di droga. I carabinieri l’hanno visto cedere una dose di cocaina a un cliente della zona poi segnalato alla Prefettura . Denunciato il pusher.



8 le telecamere abusive rimosse tra i vari palazzi popolari del rione. Puntavano sulle vie di accesso e sarebbero servite per monitorare l’arrivo delle forze dell’ordine, laddove il celebre grido “Mario” si fosse rivelato inefficace ad allertare i pusher.



Durante il servizio un 36enne è stato portato in carcere, in esecuzione di un cumulo di pene che gli impone di scontare 5 anni e 11 mesi di reclusione per spaccio di droga. I controlli continueranno anche nelle prossime ore.