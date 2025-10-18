Tenta di sedare una lite in strada, accoltellato 18enne a Napoli Episodio questa notte in via Petrarca, indaga la Polizia di Stato

Tenta di sedare una lite in strada, 18enne accoltellato a Napoli. La Polizia di Stato indaga sull'episodio accaduto questa notte in via Petrarca. Secondo quanto riferito dal ragazzo, il 18enne era in strada insieme ad un amico, quando avrebbe tentato di sedare una lite in corso tra alcuni giovani. Nella colluttazione, il 18enne è rimasto ferito, accoltellato ad un fianco e ad una mano. Medicato all'ospedale Fatebenefratelli, è stato dimesso con una prognosi di 14 giorni. Sul caso indagano gli agenti del commissariato di polizia Posillipo.