Stazione di Napoli centrale: sorpreso con la droga e arrestato Manette ai polsi di un 28enne

La polizia ha arrestato un 28enne napoletano, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Gli agenti del compartimento polizia ferroviaria per la Campania reparto operativo di Napoli centrale, durante i servizi di controllo nei pressi della stazione di Napoli centrale, hanno notato il 28enne che, alla loro vista, ha cercato di eludere il controllo allontanandosi velocemente verso i binari della stazione.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, bloccato l'uomo trovandolo in possesso di un involucro di hashish del peso di circa 120 grammi e di un involucro di marjiuana di circa 4 grammi.

Inoltre, presso l’abitazione dell’uomo sono stati rinvenuti 4 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente.