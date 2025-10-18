Stazione di Napoli centrale: sorpreso con la droga e arrestato

La polizia ha arrestato un 28enne napoletano, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Gli agenti del compartimento polizia ferroviaria per la Campania reparto operativo di Napoli centrale, durante i servizi di controllo nei pressi della stazione di Napoli centrale, hanno notato il 28enne che, alla loro vista, ha cercato di eludere il controllo allontanandosi velocemente verso i binari della stazione.
I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, bloccato l'uomo trovandolo in possesso di un involucro di hashish del peso di circa 120 grammi e di un involucro di marjiuana di circa 4 grammi.
Inoltre, presso l’abitazione dell’uomo sono stati rinvenuti 4 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente.