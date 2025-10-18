Nasconde la droga nell'intercapedine di un muro: scoperto e arrestato Sorpreso mentre tentava di cedere la sostanza stupefacente ad un acquirente

La polizia ha arrestato un 24enne napoletano. Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, nel transitare in via Don Lorenzo Milani, hanno notato un giovane che, con fare guardingo, stava stazionando a bordo strada.

Insospettiti dall’atteggiamento dell'uomo, i poliziotti hanno posto in essere un servizio di osservazione che ha avuto positivo riscontro poiché, poco dopo, costui è stato avvicinato da una persona a bordo di un’auto alla quale, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa dopo averla prelevata dall’intercapedine di un muro.

I poliziotti, intervenuti tempestivamente, hanno raggiunto e bloccato il giovane trovandolo in possesso di 195 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, mentre, all’interno dell’intercapedine hanno rinvenuto 5 bustine di marijuana per un peso complessivo di circa 7,5 grammi.

Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato, l’acquirente, invece, è riuscito a far perdere le proprie tracce.