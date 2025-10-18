Incidenti sul lavoro in Campania: nuove misure dal Governo Oltre quaranta morti dall’inizio dell’anno

La Campania continua a registrare un preoccupante aumento di incidenti sul lavoro. Da gennaio ad oggi, sono già oltre quaranta le morti sul lavoro nella regione, un dato che riaccende l’attenzione sulla sicurezza nei cantieri e nelle aziende.

L’ultima tragedia: Nicola De Fenza

Ieri, un nuovo dramma ha colpito Pozzuoli. Nicola De Fenza, 63 anni, è precipitato da un tetto a Mugnano mentre cercava di recuperare degli attrezzi. Secondo i testimoni, avrebbe messo un piede su un lucernaio, perdendo l’equilibrio e cadendo all’indietro. Trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli, è morto poche ore dopo a causa delle gravi lesioni riportate.

Nello stesso giorno, un altro operaio di 66 anni è caduto da un muro a Cicciano ed è attualmente ricoverato in gravi condizioni.

La risposta del governo: nuove misure in arrivo

A seguito di questi incidenti, il Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Claudio Durigon, è intervenuto a Napoli annunciando un nuovo decreto per la sicurezza sul lavoro.

Secondo Durigon, il decreto prevede:

Maggiori risorse per le politiche sociali.

Potenziamento dei controlli e degli ispettori del lavoro.

Introduzione di strumenti tecnologici, come intelligenza artificiale, per individuare situazioni di rischio.

Maggiore attenzione al ricambio generazionale in settori a rischio, come l’edilizia.

Durigon ha sottolineato che la sicurezza non ha colore politico e che l’obiettivo è ridurre il numero di morti sul lavoro grazie alla collaborazione tra istituzioni, sindacati e nuove tecnologie.

L’importanza della prevenzione e della tecnologia

Uno dei progetti futuri più rilevanti è l’utilizzo dell’IA per prevenire incidenti sul lavoro, in collaborazione con l’INAIL. Questa tecnologia potrebbe aiutare a identificare i punti critici nei cantieri e negli ambienti lavorativi, riducendo significativamente il rischio di tragedie simili.

La sicurezza sul lavoro resta una priorità nazionale: prevenire incidenti significa salvare vite, soprattutto in settori ad alto rischio come l’edilizia e l’industria.