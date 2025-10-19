Dà fuoco alla sua abitazione a Napoli, muore 64enne Dai primi accertamenti sembrerebbe che si sia trattato di un gesto volontario

Avrebbe appiccato il fuoco alla camera da letto, con le fiamme che rapidamente si sono propagate al resto dell'abitazione. E' morto così un 64enne residente in via Antonio De Curtis a Napoli.

L'uomo, a quanto risulta, soffriva di disturbi psichici. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia.

Il 64enne è stato trovato senza vita aòll'interno dell'abitazione: disposta l'autopsia per chiarire le cause del decesso. Nell'abitazione, stando a quanto risulta da fonti investigative, non erano presenti altre persone.

Nei giorni scorsi il 64enne aveva compiuto un gesto simile, ma i suoi propositi erano stati sventati dai vigili del fuoco e l'uomo era stato preso in cura dai sanitari.