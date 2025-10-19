Pomodori vecchi e blatte nelle scuole, la rabbia delle mamme di Fuorigrotta La segnalazione raccolta dal deputato Francesco Emilio Borrelli

Decine di mamme degli alunni delle scuole del circondario di Fuorigrotta, tra cui la Minniti e la Kennedy, si sono rivolte al deputato Francesco Emilio Borrelli per denunciare lo stato di degrado igienico-sanitario e di potenziale rischio per la salute dei bambini. La segnalazione è stata raccolta dal deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli.

Le famiglie segnalano da settimane condizioni igieniche inaccettabili non solo nei bagni scolastici, culminate con l'avvistamento di una blatta all'interno di un servizio igienico, ma anche nella mensa scolastica. Le mamme parlano di “pomodori vecchi al punto da germogliare, fagiolini non puliti, zucchine dal sapore amaro e pizze servite ancora crude”.

In alcune circostanze, raccontano, il personale della mensa avrebbe persino invitato i bambini a verificare con le mani se il cibo fosse commestibile, prima di mangiarlo.

"E’ necessaria una verifica immediata – ha dichiarato Borrelli- Il pasto a scuola è un momento cruciale e non può in alcun modo essere fonte di preoccupazione per le famiglie. Chiederò un'ispezione urgente e approfondita da parte dell'ASL e dei NAS sulla qualità del cibo, la sicurezza e l'igiene nelle scuole devono essere la priorità assoluta”.