Due 16enni sorpresi a scommettere, scatta la maxi multa per l'attività In un'altra attività a Bagnoli è stata sequestrata un'area abusiva

Proseguono le attività di controllo della Polizia Locale di Napoli, per la prevenzione degli illeciti e la tutela dei minori. Gli agenti della Unità Operativa Fuorigrotta hanno effettuato una serie di ispezioni mirate alle sale scommesse. Sanzionata sala scommesse per gioco d'azzardo a minori.

Durante un controllo in un’attività di Via Leopardi, gli agenti hanno sorpreso due ragazzi di 16 anni intenti ad effettuare scommesse. Per il titolare è scattata una maxi multa da oltre 6mila euro.

Non solo. Gli agenti della Municipale sono intervenuti in un locale di somministrazione nel quartiere di Bagnoli dove è stata riscontrata la presenza di una struttura esterna realizzata abusivamente su un’area destinata unicamente all'occupazione di suolo pubblico per tavoli, sedie e ombrelloni (in foto).

La struttura, di circa 18 metri quadrati, era realizzata con profilati in pvc e teloni impermeabili avvolgibili, ancorata alla parete del fabbricato e a una pedana autoportante in legno con struttura in ferro. L'intera struttura è stata sequestrata.