Scomparso a Ponticelli: Nicola Imperatrice ritrovato dopo tre giorni Ritrovato a Casoria

Si conclude con un lieto fine la vicenda di Nicola Imperatrice, il 76enne scomparso da Ponticelli, nella zona orientale di Napoli, due giorni fa. La sua famiglia aveva denunciato la scomparsa dopo che l’uomo si era allontanato da casa senza cellulare e senza i farmaci indispensabili per la sua salute, suscitando forte apprensione tra parenti e residenti del quartiere.

Ritrovamento a Casoria

Nicola Imperatrice è stato rintracciato nella tarda mattinata di oggi a Casoria, in provincia di Napoli. Il ritrovamento è stato possibile grazie alla segnalazione di una persona che conosce la famiglia e che, riconoscendolo, ha subito avvertito i parenti.

Un fine settimana di preoccupazione

Il fine settimana appena trascorso è stato caratterizzato da ansia e apprensione. La comunità locale aveva seguito con attenzione gli aggiornamenti sulla scomparsa del 76enne, consapevole dell’importanza dei farmaci necessari per la sua salute.

Lieto fine per la famiglia e la comunità

Grazie alla collaborazione tra cittadini e familiari, la vicenda si è conclusa positivamente. Nicola Imperatrice è tornato a casa sano e salvo, portando sollievo alla famiglia e a quanti avevano seguito la vicenda con preoccupazione.