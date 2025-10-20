Napoli: fugge all'alt e viene sorpreso con la droga Un arresto della polizia

La polizia ha arrestato un 30enne napoletano, con precedenti per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli agenti del commissariato San Giovanni- Barra, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Bruno Buozzi, hanno notato in sella ad una bici elettrica un soggetto che, alla loro vista, ha accelerato la marcia nel tentativo di eludere il controllo, nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Ne è nato un breve inseguimento, terminato via Giuseppe Mercalli, dove il prevenuto ha investito uno degli operatori, che nel frattempo era sceso dall’auto di servizio, rovinando entrambi al suolo.

Pertanto, i poliziotti hanno bloccato il 30enne, trovandolo in possesso di 5 bustine di marijuana del peso di circa 5 grammi, di un involucro di hashish e di 10 euro. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.