Paura in serata a Ponticelli: incendio in via Principe di Napoli Tanta paura ma non si registrano feriti

Un enorme incendio è divampato nella tarda serata a Ponticelli, quartiere della zona orientale di Napoli.

Le fiamme hanno avvolto un capannone situato in via Principe di Napoli, a ridosso di via Argine, in un’area circondata da abitazioni e attività commerciali.

Secondo le prime informazioni, a prendere fuoco sarebbe stato un capannone destinato alla riparazione di veicoli e al deposito di pezzi di ricambio per auto.

Le fiamme, alte oltre dieci metri, hanno rapidamente avvolto l’intera struttura, sprigionando una nube densa e maleodorante di fumo che ha reso necessario l’intervento immediato delle forze dell’ordine e dei soccorritori.

In pochi minuti sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate a lungo per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Dal vasto rogo si sono uditi numerosi scoppi, probabilmente causati dal materiale presente all’interno del capannone.

I rumori hanno scatenato il panico tra gli abitanti, molti dei quali sono scesi in strada per mettersi al sicuro o semplicemente per capire cosa stesse accadendo.

Nonostante la grande paura, al momento non si registrano feriti. Le autorità stanno ora lavorando per accertare le cause del rogo. Non si esclude nessuna ipotesi, compresa quella di un guasto elettrico o un incidente durante alcune lavorazioni.