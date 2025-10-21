Napoli: rapinatore arrestato dalla polizia Manette per un 26enne algerino

La polizia ha arrestato un 26enne algerino per rapina impropria; lo stesso è stato, altresì, denunciato per furto in abitazione.

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, sono intervenuti in via Gradini ponti rossi per la segnalazione di un furto in appartamento.

Giunti tempestivamente sul posto, i poliziotti hanno notato un uomo che ne stava inseguendo un altro, indicandolo quale autore di una rapina.

Gli operatori, hanno raggiunto e bloccato il fuggitivo, accertando che lo stesso, poco prima, dopo essersi introdotto in un appartamento, si era impossessato di un portafogli sfilandolo da un cappotto e, vistosi scoperto, aveva spinto a terra la vittima per guadagnarsi la fuga.

Ancora, dagli accertamenti di seguito esperiti, è emerso che il predetto, nei giorni scorsi, era entrato nella stessa abitazione, asportando un altro portafogli.