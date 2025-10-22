Scarpe, sedie e ombrelloni donati alla fondazione di don Luigi Merola L'iniziativa benefica della Guardia di finanza partenopea: i beni erano stati sequestrati

Proseguono le iniziative sociali del comando provinciale della Guardia di finanza di Napoli a favore di varie associazioni benefiche, enti onlus ed ecclesiastici presenti sul territorio campano.

In particolare, nei giorni scorsi, i finanzieri hanno donato alla Fondazione onlus “A’ Voce d’e Creature” di don Luigi Merola centinaia di paia di scarpe nonché sedie e ombrelloni.

I beni erano stati precedentemente sequestrati dai Baschi Verdi del Gruppo Pronto Impiego di Napoli. Successivamente, ottenuta l’autorizzazione della Autorità Giudiziaria e dopo avere rimosso i marchi contraffatti, gli articoli sono stati consegnati affinché fossero destinati alle attività benefiche della fondazione.