Donne rioccupano ex motel Agip a Napoli, 'dateci case vere' Hanno anche minacciato di lanciarsi nel vuoto

Una decina di mamme hanno rioccupato in mattinata appartamenti nell'ex Motel Agip, sgomberato ad inizio mese. Dopo giorni passati a protestare occupando edifici pubblici ed accampandosi con letti di fortuna davanti alla sede del Municipio, alcune delle donne rimaste senza un alloggio sono rientrate nella fatiscente struttura barricandosi in alcuni appartamenti, non ancora interessati dall'opera di abbattimento. All'arrivo di un'auto dei carabinieri alcune delle donne si sono sedute sulle finestre urlando e minacciando di lanciarsi nel vuoto.

"Vogliamo una casa vera - ha gridato una delle donne - vogliamo che il sindaco mantenga le promesse". Tra le occupanti, sottolineano i promotori della 'Campagna per il diritto all'abitare', c'è anche chi si era rassegnata al contributo una tantum, che però non è mai arrivato. Mentre altre donne protestano perché semplicemente non sanno dove andare". "Ditelo al sindaco - ha ribadito una delle donne - vogliamo una casa vera o da qui non ce ne andiamo".