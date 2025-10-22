Napoli, dovrà scontare oltre 5 anni di reclusione: arrestato Manette per un 36enne napoletano

La polizia ha arrestato un 36enne napoletano in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti.

Gli agenti della squadra mobile hanno eseguito nei confronti dell'uomo il provvedimento emesso il 15 ottobre dalla procura della repubblica presso il tribunale di Napoli ufficio esecuzioni penali, secondo il quale, dovrà espiare la pena di 5 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione per i reati di associazione per delinquere, riciclaggio, omessa dichiarazione ed occultamento o distruzione dei documenti contabili, reati commessi a Napoli tra il 2020 e il 2022.