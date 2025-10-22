Rinvenuta droga in un vano ascensore: si indaga

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.
Gli agenti del commissariato San Giovanni/Barra, con il supporto della squadra cinofili dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno effettuato un controllo in uno stabile in via Villa San Giovanni.
In particolare, gli agenti, durante un controllo all’interno di un vano ascensore, hanno rinvenuto e sequestrato ad opera di ignoti, 3 involucri trasparente contenente 287 grammi di hashish.