Rinvenuta droga in un vano ascensore: si indaga

Intervento degli agenti del commissariato San Giovanni-Barra a Napoli

Indagini in corso

Napoli.  

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del commissariato San Giovanni/Barra, con il supporto della squadra cinofili dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno effettuato un controllo in uno stabile in via Villa San Giovanni.

In particolare, gli agenti, durante un controllo all’interno di un vano ascensore, hanno rinvenuto e sequestrato ad opera di ignoti, 3 involucri trasparente contenente 287 grammi di hashish.

