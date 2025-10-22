Sicurezza a Napoli, il prefetto Di Bari torna a Porta Capuana "Auspico a Natale iniziative per valorizzare la zona"

Il prefetto di Napoli Michele di Bari, in serata è tornato nuovamente nella zona di porta Capuana a Napoli dove sono in corso da alcuni giorni controlli serrati da parte di pattuglie interforze. Il prefetto è tornato sulla necessità di recupero "di queste aree che vanno vissute" e Comune e Municipalità, ha aggiunto, "stanno promuovendo una serie di iniziative per la valorizzazione". "Io auspico che già durante il periodo natalizio ci siano iniziative in tal senso", ha concluso ricordando "il contributo data dalla polizia locale nei controlli".