Porta Capuana: intensificati i controlli della polizia, un arresto In manette un 38enne napoletano

La polizia ha arrestato un 38enne napoletano, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I falchi della squadra mobile, nel transitare nei pressi di Porta Capuana, hanno notato l'uomo aggirarsi con fare guardingo e lo hanno controllato poco distante, in via Miraglia, all’angolo con via Arenaccia.

L’intuito investigativo dei poliziotti ha trovato positivo riscontro, difatti, il 38enne è stato trovato in possesso di 9 involucri contenenti circa 4 grammi di cocaina e di 480 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.