Controlli nel Golfo di Napoli, il bilancio della Finanza: oltre 200 verbali

I numeri dell'attività marittima nei passati mesi estivi

controlli nel golfo di napoli il bilancio della finanza oltre 200 verbali
Napoli.  

Il Reparto Operativo Aeronavale di Napoli ha rischierato nel periodo estivo proprie unità navali sulle Isole di Ischia, Capri e Procida per garantire la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica nonchè il concorso nei servizi di assistenza e salvataggio.

Effettuati 240 servizi, per un totale di circa mille ore di moto, durante i quali sono stati eseguiti 344 controlli ed identificate più di mille persone.

Oltre 200 i verbali comminati per inosservanza delle disposizioni sulla nautica da diporto, con particolare riguardo alle irregolarità in materia di locazione e noleggio di imbarcazioni di lusso, oltre che in materia di lavoro nero e accise a bordo di M/Y prevalentemente battenti bandiere estere.

Ultime Notizie