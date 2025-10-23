Controlli nel Golfo di Napoli, il bilancio della Finanza: oltre 200 verbali I numeri dell'attività marittima nei passati mesi estivi

Il Reparto Operativo Aeronavale di Napoli ha rischierato nel periodo estivo proprie unità navali sulle Isole di Ischia, Capri e Procida per garantire la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica nonchè il concorso nei servizi di assistenza e salvataggio.

Effettuati 240 servizi, per un totale di circa mille ore di moto, durante i quali sono stati eseguiti 344 controlli ed identificate più di mille persone.

Oltre 200 i verbali comminati per inosservanza delle disposizioni sulla nautica da diporto, con particolare riguardo alle irregolarità in materia di locazione e noleggio di imbarcazioni di lusso, oltre che in materia di lavoro nero e accise a bordo di M/Y prevalentemente battenti bandiere estere.