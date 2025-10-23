Napoli ruba uno scooter e investe un carabiniere in piazza Trieste e Trento Dopo tentativi di fuga è stato arrestato

Un episodio di cronaca a Napoli: un uomo di 44 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dopo aver tentato di rubare uno scooter parcheggiato in piazza Trieste e Trento. Durante il tentativo di fuga, l’uomo ha investito un carabiniere, rimasto ferito ma non in pericolo di vita.

Il tentativo di furto e la fuga

Secondo quanto riportato dai carabinieri della stazione di Chiaia, l’uomo aveva forzato il blocco di accensione dello scooter. Alla vista dei militari, è salito rapidamente in sella cercando di fuggire e ha investito uno dei carabinieri, che ha riportato ferite guaribili in circa 10 giorni. Nonostante la fuga, il 44enne è stato immediatamente bloccato e arrestato.

Sequestro degli strumenti e sostanze trovate

Durante la perquisizione, i carabinieri hanno rinvenuto nelle tasche dell’uomo: cinque chiavi di motoveicoli; una chiave esagonale; attrezzi per lo scasso; una stecchetta di hashish.

Procedura giudiziaria

Il 44enne, originario del rione Sanità, è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio, mentre le autorità continuano a indagare su eventuali altri furti o reati a lui attribuibili.