Porta Nolana, sorpreso con la droga: arrestato dalla Polizia

La polizia ha arrestato un 43enne tunisino, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, hanno sorpreso il 43enne nel corso di diverse cessioni di sostanza stupefacente.
Pertanto, gli agenti, prontamente intervenuti con non poche difficoltà lo hanno bloccato insieme ad uno degli acquirenti. A seguito di controllo, è stato trovato in possesso di 9 involucri di crack e 180 euro suddivisi in banconote di vario taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa.
Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato dal personale operante, mentre l’acquirente sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.