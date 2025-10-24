Porta Nolana, sorpreso con la droga: arrestato dalla Polizia Manette ai polsi di un 43enne tunisino

La polizia ha arrestato un 43enne tunisino, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, hanno sorpreso il 43enne nel corso di diverse cessioni di sostanza stupefacente.

Pertanto, gli agenti, prontamente intervenuti con non poche difficoltà lo hanno bloccato insieme ad uno degli acquirenti. A seguito di controllo, è stato trovato in possesso di 9 involucri di crack e 180 euro suddivisi in banconote di vario taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa.

Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato dal personale operante, mentre l’acquirente sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.