Napoli: sorpresi a rubare auto e arrestati Nei guai un 34enne romano ed una 42enne brasiliana

La polizia ha arrestato un 34enne romano ed una 42enne brasiliana, per furto aggravato: il primo è stato anche arrestato per evasione e denunciato per possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli.

In particolare, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Aniello Falcone hanno notato due auto ferme nei pressi di un distributore di carburanti i cui conducenti, alla loro vista, hanno accelerato la marcia per eludere il controllo.

Dopo un breve inseguimento, gli operatori hanno raggiunto e bloccato i veicoli accertando che entrambi presentavano le portiere ed i blocchetti di accensione manomessi, inoltre, il 34enne è stato trovato in possesso di un cacciaviti e di un paio di forbici e, da ulteriori accertamenti esperiti, è emerso che lo stesso era evaso dagli arresti domiciliari.