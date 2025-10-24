La polizia ha arrestato un 21enne napoletano, con precedenti per porto abusivo di armi e ricettazione. In particolare, gli agenti del commissariato Scampia e della squadra mobile, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione dell'uomo rinvenendo una pistola marca beretta con matricola abrasa e relativo munizionamento. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.
Scampia, sorpreso con pistola e munizioni: arrestato 21enne
Lotta alla detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti
Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti...
Napoli.