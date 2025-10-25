Frattaminore: sequestro di tabacchi lavorati esteri

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Frattaminore. Gli agenti del commissariato di Frattamaggiore hanno identificato 30 persone e controllato 11 veicoli, di cui 2 sottoposti a sequestro amministrativo ed 1 a fermo amministrativo, contestando 3 violazioni del Codice della Strada.
Durante le attività, gli agenti hanno effettuato un controllo ad un uomo a bordo di un’autovettura il quale si è mostrato sin da subito insofferente alcontrollo, difatti, l’intuito investigativo dei poliziotti ha trovato positivo riscontro in quanto, all’interno dell’autovettura, sono stati rinvenuti e sequestrati 138 pacchetti di tabacchi lavorati esteri. Per tale motivo l’uomo è stato denunciato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri.
Ancora, in via Roma a Frattaminore, gli operatori hanno denunciato un 48enne ed un 35enne, entrambi con precedenti di polizia, per contrabbando di tabacchi lavorati esteri in quanto sorpresi a vendere 217 pacchetti di sigarette cotraffatte.