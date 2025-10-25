Frattaminore: sequestro di tabacchi lavorati esteri L'intervento della polizia

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Frattaminore. Gli agenti del commissariato di Frattamaggiore hanno identificato 30 persone e controllato 11 veicoli, di cui 2 sottoposti a sequestro amministrativo ed 1 a fermo amministrativo, contestando 3 violazioni del Codice della Strada.

Durante le attività, gli agenti hanno effettuato un controllo ad un uomo a bordo di un’autovettura il quale si è mostrato sin da subito insofferente alcontrollo, difatti, l’intuito investigativo dei poliziotti ha trovato positivo riscontro in quanto, all’interno dell’autovettura, sono stati rinvenuti e sequestrati 138 pacchetti di tabacchi lavorati esteri. Per tale motivo l’uomo è stato denunciato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Ancora, in via Roma a Frattaminore, gli operatori hanno denunciato un 48enne ed un 35enne, entrambi con precedenti di polizia, per contrabbando di tabacchi lavorati esteri in quanto sorpresi a vendere 217 pacchetti di sigarette cotraffatte.