Donna scaraventata a terra e rapinata del telefonino: terrore a Napoli La polizia blocca un 28enne marocchino

La polizia ha arrestato un 28enne marocchino, con precedenti e irregolare sul territorio nazionale, per rapina impropria e lesioni personali.

Gli agenti del commissariato Montecalvario, nel transitare in corso Umberto, hanno notato alcune persone che stavano tentando di fermare un uomo in forte stato di agitazione che, poco prima, aveva sottratto il cellulare ad una ragazza lì presente.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti, hanno bloccato il giovane trovandolo in possesso del cellulare asportato poco prima. Gli operatori hanno poi accertato che l’uomo, approfittando di un momento di distrazione della donna, aveva cercato di strapparle il crellulare dalle mani ma, trovando resistenza da parte della vittima, l’aveva colpita e poi spintonata facendola rovinare violentemente al suolo.