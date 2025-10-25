Detenzione illecita di sostanze stupefacenti: in manette 30enne gambiano I poliziotti lo hanno sorpreso con la droga in via Firenze a Napoli

La polizia ha arrestato un 30enne gambiano, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Firenze, hanno notato il predetto che, in cambio di denaro, ha consegnato qualcosa ad una persona.

Il 30enne, alla vista degli agenti, ha tentato di allontanarsi con il chiaro intento di eludere il controllo, ma è stato tempestivamente raggiunto e bloccato dagli operatori che lo hanno trovato in possesso di 29 stecche di hashish del peso di circa 40 grammi, 3 pasticche di ecstasy del peso di circa 2 grammi e la somma di 65 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, i poliziotti hanno controllato l’abitazione dell’uomo rinvenendo 3 involucri di eroina del peso di circa 3 grammi, un involucro di cocaina del perso di circa 1 grammo, 2 di marjiuana del peso di circa 2 grammi oltre a un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.