Stretta ai Quartieri Spagnoli, in azione task force vigili-carabinieri Oltre 100 veicoli controllati: i risultati operativi

E’ stato svolto un articolato servizio congiunto di controllo del territorio e della circolazione stradale che ha interessato le aree nevralgiche dei Quartieri Spagnoli, focalizzandosi in particolare sulle vie Concezione a Montecalvario, Vico Lungo San Matteo, piazza Montesanto, via Speranzella, via de Deo, via Concordia e le vie limitrofe. L'operazione ha visto la sinergia tra le Unità Operative Avvocata, Chiaia e il Gruppo Intervento Territoriale (GIT) della Polizia Locale di Napoli, con il supporto e la parallela azione di controllo dell’Arma dei Carabinieri.

I risultati complessivi del servizio

Nel corso del servizio, che mirava al ripristino della legalità e al contrasto delle condotte illecite più diffuse, sono stati complessivamente verificati 80 veicoli e 20 persone da parte della Polizia Locale, a cui si aggiungono i controlli effettuati dai Carabinieri.

Il dettaglio degli interventi della Polizia Locale:

Unità Operativa Avvocata: Ha concentrato l'attenzione sulla sosta e la circolazione irregolare, elevando 45 verbali per sosta irregolare e accertando una violazione per guida senza patente.

Gruppo Intervento Territoriale (GIT): I motociclisti specializzati del GIT hanno effettuato 10 controlli, riscontrando 5 sanzioni per guida senza patente e procedendo a 1 sequestro ai sensi dell’art. 213 del Codice della Strada (fermo e sequestro amministrativo del veicolo).

Unità Operativa Chiaia: Ha totalizzato 22 violazioni accertate, tra le quali spiccano mancanze gravi come la copertura assicurativa, la guida senza patente, la circolazione con targa non leggibile e la mancata revisione periodica del mezzo.

L’Intervento dell’Arma dei Carabinieri

Parallelamente, i Carabinieri hanno intensificato la loro azione, verificando 15 veicoli e 20 persone. Il controllo ha portato al riscontro di 10 soggetti positivi in banca dati e alla contestazione di ulteriori violazioni al Codice della Strada