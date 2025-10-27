Napoli: scoperta "fabbrica della droga", sequestrata 1 tonnellata di cannabis Operazione della guardia di finanza

Mario Pepe

Oltre una tonnellata di cannabis è stata sequestrata a Lettere dalla Guardia di finanza di Castellammare di Stabia, che ha denunciato alla Procura di Torre Annunziata un incensurato accusato ora di traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti. Secondo quanto emerso aveva allestito una vera e propria fabbrica della droga sui Monti Lattari, in un capannone su due livelli, convertito in laboratorio per la lavorazione di cannabis. Il capannone era dotato di una rete di fili di ferro al soffitto, essiccatoi e macchinari di separazione. All'interno della serra sono state rinvenute le piante in vegetazione, incastonate tra fili di nylon per sostenerne la crescita e alimentate con un percorso di irrigazione rudimentale.