Napoli: interventi task force per il decoro urbano nel quartiere Vasto L’area è stata ripulita con spazzatrici e lavastrade

Interventi di pulizia straordinaria sono stati effettuati questa mattina a Napoli nel quartiere Vasto, in via Torino e in prossimità degli uffici postali di corso Meridionale, dal personale di Asia con l’ausilio della Polizia locale. L’area, occupata da una grande quantità di rifiuti e da una baraccopoli di senza fissa dimora, è stata ripulita con spazzatrici e lavastrade e liberata dagli ingombranti grazie all’impiego degli automezzi di Asia. All’operazione hanno preso parte gli agenti delle Unità Investigativa Ambientale ed Emergenze Sociali e San Lorenzo della Polizia locale, che hanno contribuito allo sgombero dei senza fissa dimora presenti, due dei quali hanno accettato di essere collocati presso apposite strutture. L’intervento rientra tra le azioni della task force per il decoro urbano, fortemente voluta dal sindaco, che opera per garantire maggiore sicurezza ai cittadini e migliorare la vivibilità della zona. Le attività sono realizzate con il coinvolgimento degli assessorati e la collaborazione operativa delle società partecipate e delle Municipalità.