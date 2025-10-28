Napoli: tenta furto con 'cavallo di ritorno' a una suora, arrestato Nei guai un 38enne

Ieri mattina la Polizia ha arrestato a Napoli un 38enne che poco prima aveva tentato un'estorsione con la tecnica del 'cavallo di ritorno'. A denunciare il fatto è stata una suora che si è recata negli uffici della Questura a seguito del furto di alcuni oggetti sacri dall’Istituto “Suore di Gesù Redentore”. La suona ha anche denunciato di aver ricevuto diverse telefonate da parte di un uomo che le aveva chiesto la somma di 2mila euro per la restituzione della refurtiva.

Mentre formalizzava la denuncia in Questura, la suora ha ricevuto un’ulteriore telefonata durante la quale si è riuscito a stabilire un punto di incontro per la consegna del denaro riuscendo, grazie alle indicazioni degli agenti, a non destare sospetti nel soggetto. I Falchi della Squadra Mobile si sono recati a piazza Garibaldi, luogo prestabilito per l’appuntamento, dove hanno organizzato un servizio di appostamento in attesa dell’arrivo dell’indagato; dopo poco, gli agenti hanno visto sopraggiungere l’uomo il quale, dopo aver ricevuto la somma di denaro dalle mani di un poliziotto, che in quel momento vestiva le vesti di un amico della religiosa, ha consegnato il maltolto nelle mani della donna e, a quel punto, è stato immediatamente bloccato dagli agenti e arrestato. La refurtiva, invece, è stata riconsegnata all’Istituto.