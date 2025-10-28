Dovrà scontare oltre 5 anni di reclusione: arrestato un 61enne La polizia esegue un provvedimento per la carcerazione

La polizia ha arrestato un 61enne trentino in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione. In particolare, gli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania, nell’ambito del servizio “Stazioni Sicure”, hanno controllato l'uomo, accertando che lo stesso risultava destinatario del provvedimento sopra citato, emesso lo scorso 24 ottobre dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte D’Appello di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali, secondo il quale il prevenuto dovrà espiare la pena di 5 anni e 6 mesi di reclusione per corruzione.