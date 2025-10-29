Incendio a Gianturco, riunione in prefettura a Napoli Decisa l'immediata rimozione di alcune bombole di gas ancora presenti nell'area di intervento

Le problematiche sorte a causa dell'incendio verificatosi il 23 ottobre scorso di un immobile nella zona di Gianturco di Napoli sono state al centro di un riunione svolta nel pomeriggio di ieri nel Palazzo di Governo partenopeo e convocata dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, su richiesta del Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

All'incontro hanno partecipato l'assessore alla Legalità del Comune di Napoli, Antonio de Iesu, la presidente della IV Municipalità, Maria Caniglia, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Giuseppe Paduano, e i rappresentanti della Questura, del Comando Provinciale dei Carabinieri e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, dell'Asl Napoli 1 Centro e dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Napoli. Durante la riunione si è preso atto che l'intervento dei Vigili del Fuoco si è chiuso con lo spegnimento dell'incendio e la messa in sicurezza del sito interessato dalle fiamme.

Si è convenuta altresì, - si legge in una nota - l'immediata rimozione di alcune bombole di gas ancora presenti nell'area di intervento. Infine, si è condivisa la necessità di effettuare interventi congiunti in tutta la zona, al fine di verificare il pieno rispetto della normativa sulla sicurezza da parte delle varie attività commerciali presenti. La problematica sarà nuovamente affrontata nel corso di ulteriori riunioni di aggiornamento che si terranno presso questa Prefettura.