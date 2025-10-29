Anziano aggredito a Gianturco mentre porta a spasso il cane: è ricoverato L'anziano avrebbe riportato gravi fratture

Nella serata di domenica, un anziano è stato vittima di una brutale aggressione nel Rione Luzzatti, a Gianturco, mentre stava portando a spasso il proprio cane. A denunciare l’accaduto è stata la figlia dell’uomo, che ha raccontato come l’aggressione sia avvenuta alle spalle da parte di un uomo armato di bastone.

Gravi lesioni e ricovero d’urgenza

L’attacco, gratuito e senza alcun apparente motivo, ha causato al 70enne gravi lesioni: costole rotte, frattura di un piede e ferite al viso, con sangue dal naso e dalla bocca. Dopo l’aggressione, l’anziano è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare, dove si trova attualmente ricoverato e dovrà affrontare un intervento chirurgico.

Reazioni e condanna della violenza

L’episodio ha suscitato forte indignazione. Il deputato Borrelli, che ha raccolto la segnalazione, ha dichiarato: “Siamo di fronte a un atto di violenza inaudita e spregevole, perpetrato contro un anziano indifeso. È inaccettabile e intollerabile che l’aggressore sia ancora in libertà, minacciando la sicurezza del quartiere, mentre la vittima lotta tra le corsie di un ospedale.”