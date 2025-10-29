Tre giovani bloccati in auto con un fucile: tra loro anche un 14enne e un 16enne L’intervento dell’agente fuori servizio

È successo nel pomeriggio a Napoli, nel rione Sant’Erasmo.

Un agente del Commissariato Poggioreale, libero dal servizio, ha notato un giovane entrare in un’auto imbracciando un fucile, insieme ad altre due persone.

Senza esitazione, il poliziotto ha allertato la sala operativa, facendo scattare un immediato intervento delle pattuglie della Polizia di Stato.

Il controllo e il ritrovamento del fucile

L’auto è stata bloccata in via Luigi Galvani, all’angolo con via Reggia di Portici.

A bordo si trovavano tre ragazzi napoletani di 28, 16 e 14 anni, due dei quali già noti alle forze dell’ordine.

Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato un fucile carabina Beretta calibro 12, con matricola abrasa, nascosto all’interno del veicolo.

Arresti e sanzioni

I tre giovani sono stati arrestati per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere in concorso.

Il 28enne, che si trovava alla guida del veicolo, è stato inoltre sanzionato amministrativamente per guida senza patente, poiché mai conseguita.

Le indagini sono ora in corso per chiarire la provenienza dell’arma e l’eventuale coinvolgimento dei minori in attività criminali nel quartiere.