Scampia, estorce denaro per la restituzione dell'auto rubata: arrestato Manette da parte della polizia per un 22enne napoletano

La polizia ha arrestato un 22enne napoletano, con precedenti, per estorsione e resistenza a pubblico ufficiale. Allo stesso sono state contestate tre violazioni del codice della strada per guida senza patente, mancata copertura assicurativa e per mancata revisione periodica.

In particolare, una persona si è recata presso gli uffici della questura per denunciare di aver ricevuto diverse telefonate da parte di un uomo che aveva chiesto la somma di 1.200 euro per la restituzione della sua auto, rubata alcuni giorni prima ad Afragola.

In quei frangenti, la vittima ha continuato a ricevere telefonate di richieste estorsive ed era stata invitata, per la restituzione del suo veicolo, in via Cupa Cardone, dove avrebbe dovuto lasciare una busta con il denaro richiesto.

I falchi della squadra mobile, si sono recati nel luogo prestabilito per l’appuntamento ed hanno organizzato un servizio di appostamento in attesa dell’arrivo dell’indagato; quest’ultimo è sopraggiunto pochi istanti dopo a bordo di uno scooter ed ha raccolto la busta.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il 22enne poco distante. Per tale motivo, l’indagato è stato arrestato mentre l’autovettura ritrovata e restituita al legittimo proprietario.